







По итогам проведения акций протестов в воскресенье, 24 января, волонтеры сообщили в телеграм-канале «Списки задержанных» о нахождении в РУВД Минска 3 человек. Они были задержаны в ходе протестных мероприятий в белорусской столице.





До этого рекорд-минимум по воскресным задержаниям был установлен 3 января, когда милиция задержала в Минске на протестных акциях 9 человек.





Однако снижение задержанных в минувшее воскресенье о какой-либо волне лояльности и человеколюбия не свидетельствует. Тем более, что оно контрастирует с задержаниями в субботу, 23 января, когда в Минске за решетку попало 156 человек.