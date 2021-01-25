Виталий Уткин / ctv.by





Он увидел связь между решением Международной федерации хоккея и итогами Второй мировой войны, пишет Еврорадио





Уткин: "Это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды флаг подняли над рейхстагом [в 1945-м]".





Депутат и спортивный функционер упомянул нескольких спонсоров чемпионата, которые угрожали отказаться от финансирования в случае его проведения в Беларуси. Виталий Уткин вспомнил, что эти кампании во время войны выпускали товары для вермахта или ремонтировали его технику. До сих пор белорусские пропагандисты до такого не додумывались.





Как известно, официально заявлено, что чемпионат мира по хоккею перенесен из Беларуси "из-за вопросов безопасности, находящихся вне контроля IIHF". На самом деле причина в репрессиях против инакомыслящих (в том числе и спортсменов), в подавлениях мирных протестов, в наличии почти двух сотен политзаключённых.



