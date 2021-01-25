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ПАСЕ собирается на зимнюю сессию: в повестке дня - белорусский вопрос

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) с 25-го по 28 января проведет зимнее пленарное заседание 2021 года. Оно пройдет в гибридном формате, что позволит членам ПАСЕ принять участие удаленно или лично в Страсбурге (Франция). Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.



"Ассамблея обсудит этические, правовые и практические соображения по вакцинам против COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступит перед парламентариями во время дебатов", – говорится в сообщении.

Накануне сессии поступили предложения обсудить в рамках срочных дебатов с принятием резолюции, в частности:

арест и задержание российского оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года;

обострение ситуации в Беларуси;

свободу выражения мнения (ст. 10 ЕКПЧ) под угрозой со стороны крупных технологических компаний.

Поданы также запросы на обсуждение текущих событий:

запрет русского и других языков национальных меньшинств в Украине;

неоправданная задержка репатриации армянских военнопленных и других пленных властями Азербайджана как нарушение Европейских международных стандартов прав человека;

фактическая ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе во время пандемии COVID-19.

"Другие темы в повестке дня включают этническое профилирование в Европе, ограничения деятельности неправительственных организаций в государствах – членах Совета Европы и дискриминацию лиц, страдающих хроническими и длительными заболеваниями", – сообщается в анонсе.

Во время сессии ассамблея будут выбирать:

заместителя генсекретаря Совета Европы;

генсекретаря ассамблеи;

судей Европейского суда по правам человека от Греции и Швейцарии.

В ПАСЕ отметили, что выборы пройдут путем индивидуального электронного голосования.

В 2020 году осеннюю и летнюю пленарные сессии ПАСЕ отменяли из-за вспышки коронавируса. Последний раз делегаты ассамблеи собирались в январе 2020 года.
Гордон
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