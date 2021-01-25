ПАСЕ собирается на зимнюю сессию: в повестке дня - белорусский вопрос
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) с 25-го по 28 января проведет зимнее пленарное заседание 2021 года. Оно пройдет в гибридном формате, что позволит членам ПАСЕ принять участие удаленно или лично в Страсбурге (Франция). Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.
"Ассамблея обсудит этические, правовые и практические соображения по вакцинам против COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступит перед парламентариями во время дебатов", – говорится в сообщении.
Накануне сессии поступили предложения обсудить в рамках срочных дебатов с принятием резолюции, в частности:
арест и задержание российского оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года;
обострение ситуации в Беларуси;
свободу выражения мнения (ст. 10 ЕКПЧ) под угрозой со стороны крупных технологических компаний.
Поданы также запросы на обсуждение текущих событий:
запрет русского и других языков национальных меньшинств в Украине;
неоправданная задержка репатриации армянских военнопленных и других пленных властями Азербайджана как нарушение Европейских международных стандартов прав человека;
фактическая ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе во время пандемии COVID-19.
"Другие темы в повестке дня включают этническое профилирование в Европе, ограничения деятельности неправительственных организаций в государствах – членах Совета Европы и дискриминацию лиц, страдающих хроническими и длительными заболеваниями", – сообщается в анонсе.
Во время сессии ассамблея будут выбирать:
заместителя генсекретаря Совета Европы;
генсекретаря ассамблеи;
судей Европейского суда по правам человека от Греции и Швейцарии.
В ПАСЕ отметили, что выборы пройдут путем индивидуального электронного голосования.
В 2020 году осеннюю и летнюю пленарные сессии ПАСЕ отменяли из-за вспышки коронавируса. Последний раз делегаты ассамблеи собирались в январе 2020 года.
08:52 25/01/2021
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