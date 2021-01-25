ПАСЕ собирается на зимнюю сессию: в повестке дня - белорусский вопрос









"Ассамблея обсудит этические, правовые и практические соображения по вакцинам против COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступит перед парламентариями во время дебатов", – говорится в сообщении.





Накануне сессии поступили предложения обсудить в рамках срочных дебатов с принятием резолюции, в частности:





арест и задержание российского оппозиционера Алексея Навального в январе 2021 года;





обострение ситуации в Беларуси;





свободу выражения мнения (ст. 10 ЕКПЧ) под угрозой со стороны крупных технологических компаний.





Поданы также запросы на обсуждение текущих событий:





запрет русского и других языков национальных меньшинств в Украине;





неоправданная задержка репатриации армянских военнопленных и других пленных властями Азербайджана как нарушение Европейских международных стандартов прав человека;





фактическая ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе во время пандемии COVID-19.





"Другие темы в повестке дня включают этническое профилирование в Европе, ограничения деятельности неправительственных организаций в государствах – членах Совета Европы и дискриминацию лиц, страдающих хроническими и длительными заболеваниями", – сообщается в анонсе.





Во время сессии ассамблея будут выбирать:





заместителя генсекретаря Совета Европы;





генсекретаря ассамблеи;





судей Европейского суда по правам человека от Греции и Швейцарии.





В ПАСЕ отметили, что выборы пройдут путем индивидуального электронного голосования.





В 2020 году осеннюю и летнюю пленарные сессии ПАСЕ отменяли из-за вспышки коронавируса. Последний раз делегаты ассамблеи собирались в январе 2020 года.



