Байден обновил интерьер Белого дома. Начал с Овального кабинета

Бюст Сесара Чавеса





Президент Байден убрал из своего кабинета военные флаги, установленные по распоряжению Дональда Трампа. Джо Байден заменил их на флаг США и флаг с президентской печатью.





Байден также распорядился убрать портрет бывшего президента США Эндрю Джексона, чей стиль правления историки часто сравнивали со стилем Трампа.





Вместо этого в кабинете появились портреты американских лидеров, которые проявили мужество и мудрость в противостоянии серьезным кризисам. В частности, Авраама Линкольна, который уничтожил рабство и провел страну через Гражданскую войну, и Франклина Рузвельта, который был президентом в разгар Великой депрессии и во время Второй мировой войны, пишет golosameriki.com





В Овальном кабинете появились изображения отцов-основателей США и непримиримых политических противников - Александра Гамильтона и Томаса Джефферсона, которые успешно сотрудничали; бюст одного из выдающихся политиков начала 19 века Дэниела Уэбстера, который в 1830 году успешно защищал единство страны; а также бюсты борцов за гражданские прав, включая Розу Паркс и Сесара Чавеса, и скульптура, созданная индейцем из племени Апачей.



