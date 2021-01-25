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Латынина: Никто уже не поет «Хочу такого, как Путин»

Журналист и писатель Юлия Латынина – об изменившихся настроениях россиян.


– Хочу вам напомнить такой тренд, уж не помню, когда, в каком-то позапрошлом веке, в прошлом уж точно — когда девочки, которые очень хотели попасть, видимо, к шесту в этой самой кальянной (намек на дворец в Геледжике – Прим.) и получить, как Кривоногих, самолет, яхту — всё, как полагается, в этой лотерее, — помните, они пели: «Хочу такого, как Путин».

Они снимались в каталогах для Путина. Это называлось календари. Ну, потому что заслуг, чтобы выступать на шесте для Путина как Терешкова прямо в Думе, у них не было, поэтому приходилось сниматься на этих календарях.

И заметьте, что никто уже не поет сейчас: «Хочу такого, как Путин», потому что человек, который это пропоет, у него будет плохо с дальнейшим количеством слушателей, – сказала Латынина в эфире Эха Москвы.
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