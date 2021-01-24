



Внутриполитический кризис в Беларуси привел к существенному ухудшению отношений с Украиной. Остроту возникшего противостояния наглядно подтвердил отказ Киева признавать итоги президентских выборов в Беларуси и, как следствие, легитимность Александра Лукашенко, пишет naviny.by





Можно предположить, что на это решение сильно повлияла история с задержанием в Беларуси группы российских граждан, названных членами «ЧВК Вагнера». Последующая передача их России была воспринята в Украине чрезвычайно болезненно, так как этих людей там подозревают в совершении преступлений в ходе конфликта в Донбассе, а потому Киев добивался их выдачи.





В результате украинскому руководству оказалось значительно легче присоединиться к санкциям против Беларуси, введенным Евросоюзом, что, в свою очередь, вызвало резко негативную реакцию в Минске.





Конечно, не поведение Киева подтолкнуло белорусские власти к частому проведению в стране военных учений, включая «Славянское братство» с участием России в сентябре 2020 года. Зато при отсутствии доверия быстрое развертывание российских воздушно-десантных войск на белорусской территории стало для украинских политиков и стратегов очередным доказательством наличия угрозы с севера.





И в дальнейшем смягчения обстановки не произошло, обмен недружественными акциями и высказываниями продолжался. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что впредь Лукашенко будет именоваться без указания должности.





Негодование в Минске вызвал также указ президента Украины, поручавший правительству внедрить пилотный проект по упрощенному оформлению вида на жительство для покидающих Беларусь ИТ-специалистов.









Резко ухудшился имидж белорусского государства в глазах украинских экспертов. Его посчитали недружественным 45% экспертов, опрошенных Советом внешней политики «Украинская призма» в конце 2020 года, тогда как годом ранее — всего 10%.





Торговля стала хуже





За минувший год ухудшились и показатели экономического сотрудничества. Взаимный товарооборот за десять месяцев 2020 года составил 3,67 млрд долларов против 4,9 млрд долларов за аналогичный период 2019-го, то есть сократился на четверть. При этом положительное для нашей страны сальдо уменьшилось на треть — с 2,1 млрд до 1,4 млрд долларов.





Следует, правда, иметь в виду, что вследствие пандемии коронавируса вся белорусская внешняя торговля за тот же период упала почти на 17%. Однако доля Украины в ней уменьшилась с 8,4% до 7,5%, хотя эта страна и остается пока на втором месте среди внешнеторговых партнеров Беларуси.





Именно в силу политических разногласий был отменен прошлогодний форум регионов двух стран. Причем посол Украины Игорь Кизим предположил, что в нынешнем году третий форум регионов, скорее всего, также не состоится. Кроме того, существует целый ряд менее масштабных разногласий. В Украине начато антидемпинговое расследование поставок теплоизоляционных материалов из Беларуси. Также ограничены поставки белорусских спичек, строительных блоков, продукции Брестского электролампового завода и т.д.





Всего украинские эксперты насчитывают 32 вида разногласий такого рода.





Так что, хотя Киев пока не присоединился к экономической составляющей санкций ЕС, перспективы и в этой сфере благоприятными не выглядят.