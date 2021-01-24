Эксперт: «Гражданскому обществу России до Беларуси еще расти и расти»
Ограничат ли в России интернет по китайскому образцу, чтобы сдержать протестные настроения?
Гражданскому обществу России еще далеко до белорусского, не смотря на произошедшие накануне массовые протесты, уверен куратор программ лаборатории социальных наук SSL Борис Грозовский.
Фото dk-sol.by
— Если это и начало русской революции, то в очень отдаленном смысле. У нас были большие протесты в 2011-12 годах, замечательные зимние выступления в 2017 году, летом в 2019 году. Это, конечно, следующий шаг, но расстояние до успеха еше не измеряется несколькими месяцами, еще предстоит долгий-долгий путь, — считает российский эксперт.
В эфире Свабода Premium он отметил, что в настоящий момент невозможно сравнивать протесты в России и Беларуси.
— Этот протест (в России — «С») — попытка доказать самим себе, что нас много. Сейчас сравнение России и Беларуси очень лестно для нас. Гражданскому обществу России еще до Беларуси расти и расти.
В арсенале российской власти очень много инструментов, которые замедляют этот рост гражданского общества. У Путина намного больше таких инструментов, чем у Лукашенко. Путинский политический режим очень хорошо умеет покупать людей — зарплатами, должностями, контрактами, подрядами… Путинский режим намного лучше умеет запугивать и прорабатывать людей.
Арсенал средств огромный. Многие из настроенных инструментов еще не введены в строй. Я думаю, мы еще увидим интернет по китайскому образцу, отключение соцсетей, какой-нибудь социальный рейтинг для людей о том, насколько они благонадежны и другое, — не исключает эксперт.
17:33 24/01/2021
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