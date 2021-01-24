Белый аист — чёрный лебедь: российские протесты оголят тылы Лукашенко









Многие комментаторы протестных митингов упускают из виду важное обстоятельство – почему акции кажутся успешными? Да, несомненно, свою роль сыграла многочисленность участников. Но бросаются в глаза и явный недостаток ресурсов силовиков.





В Петербурге во многих местах не было видно полиции, протестующие спокойно прорывали (и даже обходили!) хлипкие цепи ОМОНа, а задержанных на Сенатской площади ждали не автозаки, а спешно снятые с рейсов автобусы и маршрутки. Силовые акции разворачивались лишь там, где удавалось загнать часть протестующих в угол.





Можно предположить, что силовики ослабли из-за обширной географии митингов, которая не позволила действовать по старой схеме – свезти все силы и средства в столицы.





Однако, нельзя забывать и другой известный факт – тот самый «силовой ресурс», который был направлен Кремлем для поддержки режима Лукашенко. Новая ситуация в России, скорее всего, вынудит срочно возвращать «ресурс» в места постоянной дислокации. Разумеется, это оголит ряды защитников Лукашенко, но это будут его проблемы – и новые обстоятельства для белорусского общества.





Для российского общества важно, что на улицы и площади наших городов вернутся «космонавты» с опытом, мягко говоря, не самым гуманным. Вероятно, на них уповают сегодня и многие в провластных структурах.





Митинговый протест, конечно, продолжится. Воодушевление оппозиции и мобилизация силовиков неизбежно приведут к эскалации конфликта.





Чтобы не оказаться в тупике «белорусского сценария», российскому обществу нужна координация усилий и содержательная повестка дня. Не для вечевой стихии, а для парламентской работы – впереди выборы в Государственную Думу.