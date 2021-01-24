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В Минске задержана мать пятерых детей — "опознали по фото с какой-то акции"

22 января в Минске задержана многодетная мать Ольга Боброва.

Семья Ольги Бобровой / из личного архива

О задержании в фейсбуке написала писательница Анна Северинец. По её словам, Ольгу пригласили приехать в РУВД "для разъяснений". После этого  женщину отправили в изолятор на Окрестина, где из-за коронавируса не принимают передачи. Четверо из пяти детей задержанной — несовершеннолетние, передает "Еврорадио".

"Хотя бы формально, но хочется спросить — за что? Ни за что: вроде бы апознали по фото с какой-то акции. Информацыю родным не дают", — пишет Северинец.


Ольга вместе с мужем держат интернет-магазин настольных игр. Анна Северинец предлагает поддержать семью Ольги, купив в нём новую "настолку".
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