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Валерий Карбалевич: Режимы обречены на самострелы

Любая революция есть результатом ошибочных действий властей.


Улица в Беларуси и России становится постоянно действующим политическим фактором, анализирует общие черты протестов политолог Валерий Карбалевич.

— Общее в обеих странах то, что политическая атмосфера наэлектризована, народ не доволен властью, и улица, в Беларуси уже точно, а в России, возможно, тоже станет постоянно действующим политическим фактором, — отметил политолог в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Кроме того, протесты в России подтвердили, что авторитарные политические режимы сами их провоцируют.

Поскольку в рамках таких режимов потеряна или уничтожена обратная связь с обществом, они просто обречены на ошибки, неадекватные действия, на самострелы, как сейчас принято говорить.

Потому что российский кризис — абсолютно рукотворный, он фактически создан самим Кремлем. При других действиях Кремля можно было бы всего этого избежать. Я имею ввиду арест Навального, я уже не говорю про отравление, это другая история.

Поскольку связь с обществом потеряна, то протест в России стал иллюстрацией к известному тезису, что любая революция есть результат ошибочных действий властей, неадекватности властей, глупости властей.

В то же время демократический протест в России стал поддержкой демократии в Беларуси. И для протестующего белорусского общества — это надежда на то, что победа российского народа над авторитарным режимом Путина станет основой и поддержкой для белорусского народа, который сражается с авторитарным режимом Лукашенко, — полагает Карбалевич.
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