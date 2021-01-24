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«Путину с его идеологией удобнее принять версию, что Запад против Беларуси и России»

Российское руководство публично продолжит поддерживать Лукашенко, невзирая на свое отношение к нему.


Обозреватель «Радыё Свабода» Виталий Цыганков не исключает того, что Александр Лукашенко попробует использовать  протесты в России для очередного обмана российского руководства.

— Лукашенко своей риторикой знает, куда бить, и бьет достаточно успешно. Он пробует затянуть Путина, Россию, Кремль в одну с собой лодку. «Вот, смотрите, я же говорил: пойдут на нас, расправятся с нами и потом займутся вами». И хоть с ним еще не расправились, он все равно будет это говорить, потому что его риторика не для логики, а для чувств массового российского зрителя и конкретных руководителей России, — отметил Цыганков в эфире Свабода Premium.

Журналист уверен, что, независимо от отношения к Лукашенко власти России сейчас вынуждены придерживаться с ним одинаковой точки зрения. 

— Даже если они ему не верят, в публичном пространстве они должны «проникнуться». Потому что им нечего сказать против, они не могут сказать, что готовы объединиться с Западом против Беларуси. Им с их нынешней идеологией удобнее принять версию, что это Запад против Беларуси и России, — сказал Цыганков.
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