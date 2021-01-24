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В Минске субботние протесты переросли в воскресные

Несмотря на задержание в белорусской столице в субботу, 23 января, более 150 человек, в воскресенье, 24 января, люди вновь стали выходить на протестные акции.

В Минске субботние протесты переросли в воскресные
В Минске протестные мероприятия в воскресенье уже прошли в Новинках, Новой Боровой, Зеленом луге.

Также уже зафиксированы акции протеста в Боровлянах, Ракове, Орше, под Новогрудком.

Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.

В субботу в Минске была также отмечена высокая активность протестующих.  В итоге, по данным волонетров, 156 человек было задержано.
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