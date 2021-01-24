В Минске субботние протесты переросли в воскресные
Несмотря на задержание в белорусской столице в субботу, 23 января, более 150 человек, в воскресенье, 24 января, люди вновь стали выходить на протестные акции.
В Минске протестные мероприятия в воскресенье уже прошли в Новинках, Новой Боровой, Зеленом луге.
Также уже зафиксированы акции протеста в Боровлянах, Ракове, Орше, под Новогрудком.
Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.
В субботу в Минске была также отмечена высокая активность протестующих. В итоге, по данным волонетров, 156 человек было задержано.
12:06 24/01/2021
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