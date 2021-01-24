В Минске субботние протесты переросли в воскресные

В Минске протестные мероприятия в воскресенье уже прошли в Новинках, Новой Боровой, Зеленом луге.





Также уже зафиксированы акции протеста в Боровлянах, Ракове, Орше, под Новогрудком.





Акции продолжаются и, судя по всему, будут длится до самого вечера.





В субботу в Минске была также отмечена высокая активность протестующих. В итоге, по данным волонетров, 156 человек было задержано.



