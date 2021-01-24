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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Политтехнолог – о протестах в России: Белорусский сценарий совершенно другой

Политтехнолог Станислав Белковский – о параллелях между вспыхнувшими протестами в России и Беларуси.


– Несмотря на элементы внешнего сходства, белорусский сценарий все же совершенно другой, – сказал Белковский в эфире Эха Москвы. – Протест там гораздо более многочисленный, неприятие Александра Лукашенко качественно больше, чем Путина.

То есть Путин гораздо популярнее в России, чем Александр Лукашенко в Беларуси. И у Путина есть свои элиты, экономически кровно заинтересованные в его стабильности, которых у Лукашенко нет.

И Запад не воспринимает Лукашенко всерьез — он готов к его падению в любой момент. А Путина он воспринимает всерьез. Администрация Байдена, естественно, исходит из предположения (она этого и не скрывает), что Путин еще энное количество лет просидит, и надо иметь с ним дело так или иначе.

23 января в российских городах прошли уличные акции в поддержку Алексея Навального. В Москве по разным оценкам митинговали от 20 до 50 тысяч человек, в Санкт-Петербурге – от 20 до 35 тысяч.

В целом по России задержаны более трех тысяч человек – это рекордный показатель.
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