Правозащитники: 23 января в Минске задержано 130 человек

В Минске и других регионах Беларуси люди вышли на акции протеста, большая часть из которых прошла в формате цепей солидарности.





Также в субботу в Михайловском сквере и сквере Симона Боливара Минска во время раздачи еды бездомным были задержаны активисты инициативы «Еда вместо бомб» и их подопечные. Кроме того, в Михайловском сквере во время осмотра бездомных людей были задержаны медик-волонтер и основательница волонтерской инициативы «Уличная медицина» Карина Радченко и ассистент-волонтер Татьяна Лобоза.