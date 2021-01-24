Правозащитники: 23 января в Минске задержано 130 человек
В субботу в Минске было задержано 130 человек. Такими данными располагает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна». Сообщается также о задержаниях в Бресте, Молодечно и Гродно.
В Минске и других регионах Беларуси люди вышли на акции протеста, большая часть из которых прошла в формате цепей солидарности.
Также в субботу в Михайловском сквере и сквере Симона Боливара Минска во время раздачи еды бездомным были задержаны активисты инициативы «Еда вместо бомб» и их подопечные. Кроме того, в Михайловском сквере во время осмотра бездомных людей были задержаны медик-волонтер и основательница волонтерской инициативы «Уличная медицина» Карина Радченко и ассистент-волонтер Татьяна Лобоза.
10:08 24/01/2021
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