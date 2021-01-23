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Страны Балтии хотят, чтобы ЕС наказал ответственных за подавление протестов в России

Балтийские страны выступают за введение санкций Евросоюза против российских чиновников, ответственных за подавление протестов в субботу.


Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает "Европейская правда".

"Совместное заявление министров иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы: Мы решительно осуждаем задержание мирных демонстрантов в России. Их нужно немедленно освободить. Все мы в ЕС должны решительно принять ограничительные меры в отношении российских чиновников, ответственных за аресты", - говорится в заявлении эстонского министра в Twitter.


Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с тревогой отслеживает ситуацию с подавлением протестов в России.

Он напомнил, что в понедельник состоится заседание министров иностранных дел ЕС, на котором будут обсуждены дальнейшие шаги Евросоюза.

Президент Литвы назвал подавление протестов в России возвращением к сталинизму.

Полиция РФ задержала в субботу более тысячи человек в протестах по всей стране, которые требовали освобождения оппозиционера Навального.
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