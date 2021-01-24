+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

СМИ: На протесты в РФ вышли не менее 110 тысяч человек, задержали почти 3,3 тысячи

В акциях в поддержку арестованного российского оппозиционера Алексея Навального, которые проходили по всей территории России, приняли участие от 110 тысяч до 160 тысяч человек


Об этом сообщает МБХ-медиа на основе данных корреспондентов и собеседников в регионах.

Сообщается, что больше всего людей вышло на акции в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В центре Москвы вечером, по подсчетам корреспондента МБХ-медиа, находилось как минимум 10 тысяч человек. При этом Reuters ранее оценивал число собравшихся как минимум в 40 тысяч.

В Петербурге, по разным оценкам, "на прогулку" вышли от 10 тыс. до 20 тысяч человек. В Екатеринбурге корреспондент издания оценил число собравшихся в 5 тысяч человек. В штабе Навального назвали цифру в 15 тысяч.

При минимальных оценках получается как минимум 110 тыс. протестующих в РФ. "Если исходить из максимальных оценок числа участников в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, число участников акций протеста в России превысит 160 тысяч человек", - пишет издание.

Отмечается, что тысячи людей вышли на улицы городов Дальнего Востока и Сибири. Так, во Владивостоке в акции участвовали 3500 человек, в Хабаровске — 1000, в Иркутске — 3000, в Новосибирске — 4000, в Красноярске — 2500, в Томске — 3000, в Кемерове — 1500.

В Тюмени поддержать Навального пришли 1500 человек, в Уфе — 2500, в Челябинске — 5000, в Самаре — 3000, в Архангельске — 3000. Акции прошли практически во всех городах России, в которых они были запланированы.

Меньше людей вышло на улицы Йошкар-Олы (200 человек), Махачкалы (200 человек) и Анапы (200 человек). В Геленджике, который находится рядом с "дворцом Путина", на акцию пришли также около 200 человек.

Согласно актуальным данным “ОВД-Инфо”, по всей России задержали 3296 человек, в том числе как минимум 18 журналистов. Издание также подает списки задержанных по городам.

Как сообщалось, в России в субботу, 23 января, проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных, задержания были еще до начала акции. Эта акция сама массовая за последние годы.

17 января Навальный был задержан в зоне паспортного контроля международного московского аэропорта "Шереметьево". Он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы "Новичок" в конце августа прошлого года в РФ.

Суд, который состоялся в ОВД в Химках, назначил ему 30 суток ареста.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]