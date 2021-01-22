Почему молчит Валерий Вакульчик?

Юрия Караева, После назначения помощником президента – инспектором по Брестской области экс-глава КГБ очень редко появляется на страницах средств массовой информации. В отличие, например, от того же бывшего министра внутренних дел пишет nv-online.info





Караев и Вакульчик были назначены помощниками президента в один день. Все это время Караев в новой должности ведет подчеркнуто публичный образ жизни: проводит прямые линии, встречается с руководителями различных предприятий, не уходит от острых вопросов, дает интервью журналистам и блогерам. А Вакульчик держится в тени.





В ноябре экс-глава КГБ принял участие в дискуссии по поводу конституционной реформы. И высказался против перехода в ближайшем будущем на выборы по партийным спискам.





Вакульчик считает, что многие политические партии в Беларуси пока далеки от реальной общественной активности, будет ошибкой сразу отдавать в парламенте им половину депутатских мандатов. «К тому же парламентарии должны представлять настроения большинства граждан, а не только тех небольших групп, которые имеют средства на создание и финансирование партий», – цитировала его слова региональная пресса.





В начале января Вакульчик вместе с председателем Столинского райисполкома Григорием Протасовицким вручил дипломы победителям конкурса «Молодой человек года».





Последний раз Вакульчик засветился на публике на так называемом новогоднем балу, который устраивал А.Лукашенко, – экс-глава КГБ попал в кадр вместе с какой-то девушкой (на фото).





И все же почему молчит бывший председатель КГБ? Неужели генералу нечего сказать о том, что происходит в стране?





Политолог Валерий Карбалевич считает, что назначение Вакульчика помощником президента – это формальность, и во многом именно этим и объясняется его сдержанное поведение.





«Всё зависит от индивидуального желания: хотел бы быть в центре – был бы, – сказал Карбалевич «Народной Воле». – Ну, и давайте честно: мало кто вообще может вспомнить фамилии помощников президента по другим областям. Это такие непубличные должности. И люди туда подбираются такие же. На то, что делают Вакульчик и Караев в регионах, еще обращают внимание. А помощники президента в других регионах – они сегодня мало кому интересны.





Дело в том, что и Караев, и Вакульчик, на мой взгляд, сегодня находятся в явной опале. Некоторые расценили эту кадровую рокировку как повышение, как укрепление регионального руководства. На мой взгляд, это абсолютная ерунда. Оба генерала по каким-то своим качествам и поведению в последнее время не устраивали Лукашенко. И эти должности для них были придуманы как золотой парашют.





Кстати, если вы помните, генерального прокурора Александра Конюка тоже отправили в почетную дипломатическую ссылку. А поведение людей в ссылке – оно бывает разным. Валерий Вакульчик ведет себя тихо и осторожно, а Караев – по-другому: для него отставка оказалась очень неожиданной, он был на взлете, а его резко приземлили. Вот он и пытается снова взлететь, доказать свою преданность, обратить на себя внимание. Возможно, он рассчитывает вернуться в обойму. К тому же Караева не уволили со службы, он остается в кадрах МВД, а Вакульчика отправили в запас по возрасту.





Судя по всему, Вакульчик не одобрял ту линию поведения, которую выбрал Александр Лукашенко в отношении протестующих. Поэтому его так потихоньку и задвинули в регион. Ну и что в этом случае может сказать Вакульчик? Ему пока остается только молчать…»





Кстати, а вопросов к Валерию Вакульчику очень много.





Например, после выборов он заявил, что на Светлану Тихановскую готовится покушение, но подробностей так и не сообщил. Было бы интересно услышать комментарии Вакульчика и по многим другим вопросам, особенно в свете недавних «сливов», касающихся убийства Павла Шеремета. Однако, скорее всего, экс-глава КГБ будет молчать, тихо получая свою генеральскую пенсию и зарплату помощника президента. Как молчат и все его предшественники, которым тоже, между прочим, есть что рассказать.



