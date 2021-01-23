Правительство приняло Государственную программу «Массовая информация и книгоиздание» на 2021–2025 годы. На ее реализацию выделяется 1 217 998 296 рублей, из них из республиканского бюджета 797 833 288 рублей, из местных бюджетов – 80 459 437 рублей, собственных средств исполнителей мероприятий – 339 705 571 рубль. А это, ни много, ни мало, почти 500 миллионов долларов США. Не считая денег, которые заложены на финансирование госСМИ в бюджете.





Зачем государству понадобилась специальная программа? Этот вопрос «Белорусский партизан» задал медиаэксперту Павлюку Быковскому.





- Такого рода программы принимаются регулярно – ничего необычного для бюрократической системы. Это планы, которые впоследствии используются для оценки качества работа министерства информации и других организаций. В соответствии с этими прогнозами и выплачиваются определенные суммы денег.





- На что пойдут почти 500 миллионов долларов, которые выделяются на программу?





- Определены два направления: средства массовой информации и книгоиздание. Такого рода расходы были всегда. Но интересна сама по себе динамика расходов, о которой я сейчас не готов говорить детально.

В программе говорится, что ее целью является «формирование позитивного мнения». Честно говоря, я не совсем понимаю, что хотели сказать разработчики программы: позитивное отношение к наркомании, наверное, развивать не следует, а позитивное отношение к белорусскому государству, видимо, патриотизм был бы полезен. Что имели в виду разработчики программы, я не знаю.

Еще одна цель – «сохранение и укрепление нравственных ценностей». Гуманизм, ценность человеческой жизни, права человека – эти ценности государственные СМИ должны поддерживать.

Следует обратить внимание на тот факт, что основным заказчиком программы является министерство информации, управление делами президента, министерство обороны, облисполкомы, Минский горисполком, Белтелерадиокомпания – соответственно, мы видим основных заказчиков и тех, кто получит деньги.

- Программа предусматривает увеличение доверия к государственным СМИ? А что сегодня представляет собой доверие к госСМИ?





- Для адекватного ответа на этот вопрос требуется социологический опрос, но его давно не было (может, и проводился, но носил закрытый характер). Здесь указано, что плановый показатель уровня доверия в 2021 году – 40% (можно допустить, что именно такой процент доверяет госСМИ). Насколько эти данные соответствуют действительности, сложно оценить. Но как человек, работающий со СМИ, могу сказать, что в значительной степени доверие к госСМИ подорвано во время первой волны коронавируса в 2019 году; этот показатель тоже не измерялся, но тенденция была очевидной, потому что российские федеральные каналы призывали защищаться и спасаться от коронавируса, а белорусское телевидение вещало про «коронапсихоз» - разница в подходам к пандемии активно обсуждало общественное мнение. Кроме того, смертность от коронавируса, которой белорусское телевидение либо не владело, либо скрывало, породило слухи, а появление слухов свидетельствует о росте недоверия официальным источникам.





- А как повлияли на доверие к государственным СМИ события в Беларуси после 9 августа 2020 года?





- Я думаю, после падения доверия весной, во время первой волны коронавируса, доверие больше не возвращалось к госСМИ. Скорее, произошла своеобразная сепарация на людей, которые продолжали смотреть телевизор и не использовали другие источники информации (сходу можно сказать, что такое характерно для части людей пожилого возраста: они в меньшей степени критично воспринимали сообщения телевидения, и, соответственно, доверяли ему), и другую часть общества, которая использовала разные источники информации, в том числе и интернет. Все зависело от того, насколько сообщения госСМИ укладывались в их картину мира. Есть понятие «тоннельное зрение»: если человек видит, что сообщения соответствуют его видению, то он продолжит доверять государственным СМИ; а если сообщения госСМИ противоречат представлениям человека о том, что такое «хорошо», а что «плохо», то он соотносит потребляемую информацию с другими источниками, пытается разобраться в истине, - для этих людей наступает разочарование в госСМИ.

Должен сказать, что доверие и к негосударственным СМИ могло сильно пострадать: когда происходит раскол в обществе, когда появляется условная баррикада, тогда люди обращаются к тем источникам информации, которые, по их мнению, вещают правду. И каждый для себя строит информационный пузырь, в котором ему комфортно. И только некоторые специально обученные люди перемещаются между пузырями и пытаются работать с информацией из различных источников. В Беларуси, к сожалению, не существует флагмана качественного СМИ, которому бы доверяли абсолютно все; роль, близкую к тому, до 2019 года исполнял портал TUT.BY. Возможно, в определенной мере такую роль выполняют информационные агентства, но их продукты не всегда доступны массовой аудитории, а если доступна, то может быть подстроена под того, чтобы одних хвалить, других – ругать.





- Не подходим ли мы к тому рубежу, когда государственная пресса становится атавизмом, отживает?



