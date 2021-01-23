+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Бердымухамедов сделал гимнастику перед телекамерами. На тренажере, но без собачки

резидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время посещения ашхабадского Олимпийского городка 20 января сделал гимнастику. Эти кадры транслировались в репортаже национального телевидения.

«Как отмечает глава государства, занятие физкультурой и спортом должно стать важным принципом повседневной жизни каждого туркменистанца. Регулярные физические упражнения повышают активность человека и развивают его желание к созидательному труду», — прокомментировало разминку Бердымухамелова госинформагентство Туркменистана.


Как сообщает turkmen.news, во время посещения Олимпийского городка президент обсуждал с чиновниками соревнования, которые планируется провести в Туркменистане в 2021 году, — отборочный этап международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса и чемпионат мира по велотреку. В частности, он «отметил, что на предстоящих чемпионатах мира необходимо уделить самое серьезное внимание вопросам, касающимся здоровья спортсменов и антидопингового контроля», пишет centralasia.media/
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]