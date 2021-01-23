+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Путин предложил разрешить старикам править «вечно». Рулите!

Российская система госуправления делает новый уверенный шаг в сторону геронтократии в стиле позднего СССР.

Федеральные чиновники, которых назначает и снимает с должности президент, смогут работать на своем посту без возрастных ограничений. Такой законопроект в пятницу в Государственную Думу внес президент Владимир Путин, пишет finanz.ru.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет. В отдельных случаях для высших должностных лиц эта планка может быть повышена до 70 лет.


Законопроект Путина предлагает возрастной ценз снять. «В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», - говорится в пояснительной записке к документу.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]