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Это вам не Москва: в центр Минска стягивается техника силовиков

В столице замечены новые "Рубежи" на базе Toyota.

23 января в центр Минска стягивается техника силовиков. Вероятно, это связано с сегодняшней уличной акцией, анонсированной несколькими крупными телеграм-каналами.

Колонну спецтехники заметили проезжающей по проспекту Независимости мимо цирка в сторону Октябрьской площади. Вероятно, она остановится на одном из "традиционных" мест: возле Администрации президента на улице Карла Маркса или в проездах вдоль моста возле здания БГПУ.

На территорию Академии МВД заехало несколько автобусов-гармошек с завешенными окнами. Во время протестных акций на таких перевозят бойцов ОМОН.

А на проспекте Машерова замечены новые "Рубежи" на базе Toyota Hilux. Таких на минских улицах ещё не было — раньше заградительные автомобили производились на базе Ford Explorer и военной техники, сообщает euroradio.fm
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