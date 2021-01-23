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Тихановская вынесла вперед ногами власть. Но ее возвращение выгодно лично для Лукашенко. Почему?

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая покинула Беларусь сразу после выборов в августе 2020 года, заявила о своем желании вернуться в республику. При этом она надеется, что международные дипломаты, в том числе из ОБСЕ, смогут гарантировать ее безопасность при возвращении на родину.

Тихановская вынесла вперед ногами власть. Но ее возвращение выгодно лично для Лукашенко. Почему?
 О возможном приезде Тихановской в Минск корреспондент «Политринга» поговорил с публицистом Игорем Драко, пишет politring.com

- Как вы относитесь к самой идее возвращения Светланы Тихановской в Беларусь?

- Лично я бы хотел видеть Светлану в Беларуси. Полагаю, со мной согласится абсолютное большинство ее сторонников (хотя замечу, что я за нее не голосовал). Понятное дело, политик должен быть там, где живут поддерживающие его люди. Ну, сколько месяцев или лет она еще сможет быть лидером для белорусов, находясь за границей?  И сколько еще времени та «заграница», простите за прямоту, будет использовать Светлану как средство давления на Лукашенко. Я не знаю о содержании непубличных переговоров Тихановской и ее штаба с политиками, дипломатами и чиновниками в Европе и США, но их участники, прежде всего сама Светлана, должно быть, прекрасно понимают, имеет ли смысл там задерживаться.

- Как вы считаете, может ли ОБСЕ сможет стать гарантом безопасности Тихановской в случае ее приезда в Минск?
 
- Вряд ли непосредственно ОБСЕ станет гарантом. Скорее всего, безопасность Тихановской обеспечат те самые закрытые от посторонних ушей переговоры белорусского МИДа или Администрации президента с европейскими «партнерами», с которыми они раньше обсуждали нормализацию отношений с Западом. ОБСЕ тут будет играть роль третьей стороны, чтобы кому-то вдруг не показалось, к примеру, что вопрос урегулирован  в ведомстве канцлера ФРГ.
Вообще говоря, спокойное возвращение Светланы Тихановской в Беларусь выгодно всем участникам предприятия. Про плюсы для Светланы я уже сказал, и они очевидны.  Европейцам сегодня уже удобнее поддерживать Тихановскую, когда она дома, так как отпадают подозрения в том, что они управляют ее действиями (как ни крути, сидя в Вильнюсе, Светлана зависима от тамошних «спонсоров»; ее сторонники в Беларуси на это не обращают внимания, но государственная пропаганда ее отсутствие в стране использует вовсю, и на официальном уровне есть основания выдвигать претензии иностранным государствам: мол, вмешиваетесь в наши внутренние дела, манипулируя «заложницей»).  
Но и власти, и лично Лукашенко, по моему мнению, выгодно возвращение Светланы. Пустив ее в страну и не угрожая ей уголовным делом и арестом, они как бы говорят европейцам: «Видите, мы готовы к конструктивному диалогу». А им, власти и Лукашенко, этот диалог очень нужен. Ведь уже сколько лет наша внешняя политика строится на дистанцировании от России посредством связей с Западом. Правда, если Светлана вернется, может воодушевиться народ, чего власти, разумеется, не хотелось бы. Полагаю, только это «неудобство» будет сдерживать власти от того, чтобы в ускоренном режиме принять предложение о возвращении Тихановской.

- Не станет ли возвращение Тихановской в Минск повторением истории с Навальным?

- Тут, как говорится, не надо сравнивать кислое с горячим. Тихановскую выдворили из страны, когда к ней не было юридических претензий. Навальный после выздоровления мог вернуться в Россию к той дате, когда ему нужно было отмечаться в полиции в связи с его условным сроком; он предпочел нарушить закон из соображений политического пиара, хотя, исполни он правила, которое легко мог исполнить, сегодня был бы свободным человеком.  В ситуации с Тихановской нашим властям действовать куда проще – откажитесь от обвинений за час до пересечения Светланой границы и все дела. Или можно, чтобы сохранить лицо, взять подписку о невыезде. Ну, а куда ж она поедет, если приехала, чтобы остаться?!
Укажу еще на такой нюанс. За Светлану Тихановскую проголосовало на выборах больше трех миллионов избирателей (я уверен, что она выиграла в первом туре), буквально за несколько недель ее полюбила Беларусь. У нее, и по данным Ермошиной, рейтинг выше, чем у Навального, по данным либеральных социологов из «Левада-центра».  И знаете, даже у репрессивной машины авторитарного государства отношение к настоящей народной героине отличается от отношения к «политической технологии». И я от всей души желаю Светлане удержаться от соблазна превратиться в Навального. Белорусов покорила ее искренность: «Я не собираюсь быть президентом. Так случилось, что я кандидат. Моя задача – чтобы через полгода прошли новые выборы». 
Как только люди почувствуют, что Светлана перестала быть искренней, она скатится до трех процентов Навального.  
Игорь Драко
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