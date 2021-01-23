Стала известна дата процесса по импичменту Трампа

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"И у менеджеров Палаты представителей, и у защиты будет время, чтобы составить свои юридические записки, как это было в предыдущих судебных процессах. (...) Как только будут подготовлены краткие отчеты, выступления сторон начнутся на неделе с 8 февраля", - сказал Шумер, выступая в сенате, цитирует interfax.by





Ранее он сообщил, что статьи с обвинениями Трампа будут переданы Палатой представителей сенату 25 января.





По достигнутой Шумером с лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом договоренности, они будут зачитаны 19:00 в понедельник (03:00 мск вторника). Сенаторы будут приведены к присяге во вторник, а Трампу будет вручена повестка.





Ранее сообщалось, что Макконнелл на встрече с однопартийцами предложил перенести процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа на февраль. Соответствующее предложение было передано Макконнеллом Шумеру.





По закону Сенат США, рассматривая дело об импичменте, должен заседать ежедневно, кроме воскресенья, не отвлекаясь на решение других вопросов. Таким образом, незамедлительное начало процесса по импичменту отсрочит рассмотрение и утверждение сенатом кандидатов, выдвинутых Джо Байденом на посты в правительстве.





Импичмент Трампу Палата представителей объявила по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам и мятежу, которые 6 января вылились в попытку захвата Капитолия США.



