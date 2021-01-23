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Спецрепортаж: Навальный. Протесты в прямом эфире

Настоящее Время и Эхо Москвы в субботу ведут прямую трансляцию из разных российских городов, а также обсуждает в прямом эфире с экспертами и политиками перспективы протестов и самого дела против Навального

Спецрепортаж: Навальный. Протесты в прямом эфире
фото: Новая газета
Российский оппозиционный политик, арестованный на 30 суток сразу же после прилета из Германии, где проходил реабилитацию после отравления химическим веществом из группы "Новичок", призвал своих сторонников выходить на улицы 23 января. Сам Навальный сейчас находится в московском СИЗО "Матросская Тишина".

echo.msk.ru
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