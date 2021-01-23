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Хабаровск: в России начались митинги в поддержку Навального. Идут задержания

В Хабаровске на акцию вышли около 700 человек, полиция потребовала разойтись, начались задержания.

Хабаровск: в России начались митинги в поддержку Навального. Идут задержания
В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку Алексея Навального, сообщает DW.

Первые акции стартовали в Хабаровске около 13:00 по местному времени. 

Сообщается, что еще до начала митингов полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где они ждали, пока соберуться люди.

Вскоре на акцию в Хабаровске вышли около 700 человек. Собравшиеся на площади люди стали водить хороводы под новогодние песни, после чего прошлись по городу. А потом начались задержания.

Полицейские с мегафонами начали говорить, что акция не согласована с властями, и потребовали от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытались оттеснить собравшихся с площади.
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