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Попытка осветить митинги в Москве - грубое вмешательство во внутренние дела в страны. Захарова предупредила посольство США в Москве

Министерство иностранных дел России предупредило посольство США в Москве о том, что любые попытки освещения несанкционированных митингов будут расцениваться как грубое вмешательство во внутренние дела в страны.

Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Так, МИД России обратил внимание на то, что на сайте американской дипмиссии появилась информация, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. «Столь исчерпывающие данные выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России», — подчеркнули в министерстве.

Согласно заявлению ведомства, такие действия посольства США совпадают с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».


На своем сайте посольство США в России опубликовало список городов, время начала акций и примерный маршрут их участников. Дипломаты призвали американских граждан избегать участия в акциях, а также мест проведения митингов и больших скоплений людей, поскольку мероприятия не согласованы, а в местах их проведения будет присутствовать большое число полицейских.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока, пишет Лента.ру.
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