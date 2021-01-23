+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Трамп впервые рассказал о своих планах: мы что-то сделаем, но не сейчас

После того, как 45-й президент США Дональд Трамп покинул Белый дом в день инаугурации, он впервые обратился к журналистам. Политик ответил на вопрос, что будет делать дальше после окончания своего президентского срока.



Об этом заявил Трамп, когда обедал с друзьями в своем гольф-клубе, пишет Washington Examiner.

"Мы что-то сделаем, но не сейчас", - сказал бывший президент.

Затем вошел помощник бывшего генерального директора и "быстро, но вежливо" прекратил общение.

"Это были его первые слова в адрес журналиста с тех пор, как он покинул Белый дом в среду и улетел во Флориду", - пишет издание.

Несколькими минутами ранее лидеры демократов в Палате представителей заявили, что намерены направить в сенат в понедельник статью об импичменте, в которой бывшему президенту будут предъявлены обвинения в подстрекательстве к восстанию в Капитолии 6 января, что угрожает надеждам Трампа снова баллотироваться на пост президента.

Напомним, процесс по импичменту 45-му президенту США Дональду Трампу в Сенате начнется 8 февраля.
РБК-Украина
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]