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Сыну Бабарико продлили арест до 18 февраля

Срок содержания под стражей Эдуарда Бабарико продлен до 18 февраля, сообщил штаб экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико в пятницу.

"Семь месяцев сын Виктора Бабарико находится в СИЗО КГБ. Срок содержания ему продлили до 18 февраля", - говорится в сообщении в telegram-канале штаба.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня 2020 года. Следствие ранее заявляло, что в "Белгазпромбанке", который возглавлял Бабарико-старший, была создана организованная преступная группа.
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