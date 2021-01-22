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Япония не намерена присоединяться к договору о запрете ядерного оружия

Япония не намерена присоединяться к договору о запрещении ядерного оружия, который вступает в силу в пятницу, 22 января. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга.

"Мы не собираемся подписывать этот договор", - цитирует главу правительства РИА Новости.

Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицировали 50 стран. Государства "ядерного клуба" - Россия, США, Великобритания, Франция и Китай - в 2018 году заявили, что не будут подписывать соглашение. 

Как отмечалось в совместном заявлении, договор "провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения, что может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения".
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