Тихановская получила первую иностранную государственную награду
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская получила первую иностранную государственную награду — Орден Креста Земли Марии (крест за заслуги перед Эстонией).
Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Орден белорусскому политику вручил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
В один список на награждение с Тихановской попали экс-госсекретарь США Майкл Помпео и бывшие министры иностранных дел Литвы и Польши Линас Линкявичюс и Яцек Кшиштоф Чапутович.
21:01 22/01/2021
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