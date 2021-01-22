Встреча была инициирована членами Совета безопасности ООН из Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.





Во время выступления Светлана Тихановская рассказала о критической, по ее мнению, ситуации в Беларуси и историях репрессированных журналистов. Павел Латушко, в свою очередь, задал вопросы представителям властей Беларуси. А вот руководство провластного «Белорусского союза журналистов» (БСЖ) на онлайн-встречу не позвали. В ответ глава БСЖ, назвал это «хамством», пишет telegraf.by

Что сказала Тихановская

Лидер оппозиции призвала ООН созвать заседание Совета Безопасности и включить Беларусь в повестку дня, «поскольку страна приближается к шестимесячному политическому кризису».





Заседания членов Совбеза ООН по «формуле Аррии» — это неформальные встречи, организуемые членом или членами Совета Безопасности с целью проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых было бы полезно заслушать.

«Миру необходимо обратить внимание на этот кризис, который может перерасти во что-то худшее», — уверена Светлана Тихановская.





«По данным Белорусской ассоциации журналистов, в 2020 году независимых журналистов задерживали более 470 раз, 97 журналистов подвергались административным арестам, 50 сайтов СМИ были заблокированы, а 15 журналистам в настоящее время предъявлены надуманные обвинения», — рассказала Светлана Тихановская.





«Среди них Игорь Лосик, администратор одного из самых популярных беларусских каналов в социальных сетях. Он объявил голодовку больше месяца назад. Он виновен только в том, что говорит правду», — заверила присутствующих в онлайн лидер белорусской оппозиции.





Светлана Тихановская рассказала и о своем муже, Сергее Тихановском, который находится в тюрьме почти 8 месяцев. По ее словам, он «обвиняется в организации массовых акций протеста, но его вина лишь в том, что он говорит правду и планировал баллотироваться в президенты».





«Я и двое наших детей не видели Сергея почти 8 месяцев», — рассказала членам Совбеза ООН Светлана Тихановская.





Полностью текст выступления Светланы Тихановской можно прочитать тут.

Латушко задал вопросы белорусским властям

В свою очередь, глава Народного антикризисного управления (НАУ) и член Координационного совета Павел Латушко заявил, что без международного вмешательства кризис в Беларуси решить невозможно.





«Мне и всем членам Координационного совета ясно, что репрессии не прекратятся без международного контроля и давления. Независимые СМИ играют решающую роль в повышении осведомленности о злоупотреблениях. Это очень важно, если мы хотим противостоять безнаказанности, которая так глубоко укоренилась в Беларуси. Завершая свое выступление, я хотел бы воздать должное международным усилиям по защите и поддержке свобод СМИ, особенно в отношении Беларуси. В то же время я хотел бы подчеркнуть важную роль международного сообщества в борьбе с более широкими нарушениями прав человека и поощрении ответственности», — заявил политик.





«В этой связи я поддерживаю предложения Светланы Тихановской о включении Беларуси в официальную повестку дня Совета Безопасности ООН. Мы призываем его членов принять безотлагательные двусторонние или многосторонние меры, которые могли бы способствовать решению этой проблемы», — попросил Павел Лашутко.





Также глава НАУ задал вопросы представителям властей Беларуси в Совбезе ООН.

Телеграф приводит их полностью:

— Первое. мы увидели видеозапись умышленных убийств в Беларуси. Нет ни одного открытого дела. Это закон или нарушение закона?





— Второе. Тысячи людей пытали. Были поданы заявления с видео-доказательствами. Опять же — ни одно дело не возбуждено. Это закон или нарушение закона?





— Третье. Более 32 000 задержаний и арестов. Это маргинальная часть общества?





— Четвертое. 500 журналистов задержали и арестовали. Не 5, а 500 человек! Это свобода слова? 9 журналистов сейчас в тюрьме.



