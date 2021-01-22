Он поблагодарил сторонников за распространение фильма о «дворце Путина», отдельно отметил «школьников, устроивших по выражению адвоката „беспредел в Тик Токе“» и среди прочего подчеркнул, что не собирается совершать самоубийство.





"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице.





Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками.





Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет.



