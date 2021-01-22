+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

"В мои планы не входит вешаться на оконной решетке". Навальный записал новое обращение из СИЗО

Российский политик Алексей Навальный написал новое обращение из следственного изолятора «Матросская тишина». Текст обращения опубликован в инстаграме Навального.

Он поблагодарил сторонников за распространение фильма о «дворце Путина», отдельно отметил «школьников, устроивших по выражению адвоката „беспредел в Тик Токе“» и среди прочего подчеркнул, что не собирается совершать самоубийство.

"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. 

Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. 

Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет.

Также в инстаграме Навального опубликовали видео с неудачными дублями, сделанными во время съемок фильма «Дворец для Путина».




На 23 января в разных городах России намечены акции протеста с требованием освободить Алексея Навального.
Источник: meduza.io
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]