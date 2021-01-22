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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Российский эксперт: новые репрессивные меры будут лишь раскалывать белорусское общество

Поправки в КоАП и ужесточение ответственности за проведение массовых мероприятий в Беларуси прокомментировал известный российский публицист, политический эксперт Алексей Кочетков.

Новый белорусский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ужесточает ответственность за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий - документ опубликован в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с новой редакцией кодекса, нарушение установленного порядка при проведении собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования, совершенное участником таких мероприятий, а также публичные призывы к их организации или проведению будут караться штрафом в размере до 100 базовых величин (это более $1140) или общественными работами. Ранее действующий КоАП предполагал предупреждение, штраф до 30 базовых величин либо административный арест. 

Насколько своевременными являются новые меры, и удастся ли с их помощью купировать общественные "брожения умов": ситуацию прокомментировал политический эксперт, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков.

"Я считаю, что ужесточение законодательства Республики Беларусь в части протестной активности – это не выход из положения. Это борьба не с причиной, вызывающей эти протесты, а с последствиями. Если ограничиваться исключительно репрессивными мерами, не проводить ни каких реформ, не устранять факторы, которые раздражают общество, то это приведет только к еще большему расколу и отчуждению гражданского общества от власти", – полагает эксперт.

Напомним, протесты начались в Беларуси после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Люди, несогласные с результатами ЦИК, поначалу собирались на массовые акции в центре Минска и других городов страны. Но после задержаний, арестов и крупных штрафов, протестующие сменили тактику, и теперь организуют небольшие шествия прямо в своих районах и дворах.
Sputnik
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