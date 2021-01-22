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Власть готовится к войне? В Беларусь поставят крупную партию российских БТРов

Интересная информация появилась на российской федеральной электронной площадке «НЭП-Фабрикант» - российский производитель военной техники ищет 80 вагонов для перевозки БТР в Минск.

Власть готовится к войне? В Беларусь поставят крупную партию российских БТРов
Это база закупок России. Там и появился запрос на закупку услуги по перевозке военной техники из российского города Арзамас в Минск, пишет kp.by

Заказчик закупки - Арзамасский машиностроительный завод, компания-производитель военной техники. Завод производит колесные бронетранспортеры, спецтехнику на их базе и легкие бронированные машины. 

Завод ищет 10 крытых вагонов и 70 железнодорожных платформ. Маршрут – от станции «Арзамас-2» в Минск. В документах сказано, что требуется перевезти бронетранспортеры БТР-80, а также запчасти к ним.

- Ориентировочно имущество должно быть отправлено с Арзамасского машиностроительного завода тремя партиями: первая партия - в мае, вторая - в июле-августе и третья - в ноябре-декабре 2021 года, - сказано в условиях тендера.

Учитывая, что на одну платформу помещается два БТР, речь может идти о поставке до 140 штук. Запчасти к ним, вероятно, разместят в крытых вагонах.
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