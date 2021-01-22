Политолог: Лукашенко будет мстить

"Лукашенко загнан в угол. Будет стараться добраться до каждого. Я уже получаю информацию о том, что силовики ходят по квартирам обычных белорусов", - заявил Болкунец.





Также политолог отметил, что он не ожидал такой неадекватной реакции режима на протесты и повторения 1937-го года в одной стране.







