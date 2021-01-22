В Бобруйске с самого утра проходят обыски у активистов

Один из них – Андрей Синица, которого осенью задержали и судили за исчез у памятника жертвам репрессий, а потом угрожали поставить семью на учет как социально опасную. Сегодня, как рассказал «Белсату» сын Андрея, с самого утра к ним пришли с обыском, якобы в рамках уголовного дела за оскорбления сотрудников милиции.





На 13 часов стали известны имена 11 человек. Их задержали, некоторых увезли в СК, некоторые – в РОВД. Связи с ними нет. Точная причина обысков и задержаний неизвестна, вероятно – уголовное дело за оскорбление сотрудников милиции.





Как сообщает ТК "Пул шестого",





На данный момент известно, что обыски прошли как минимум у 11 человек:

➖ Сергея Беляева; ➖ Евгения Габреляна; ➖ Алёны Каракули; ➖ Виктора Качана (журналист Бобруйского Курьера). ➖ Елизаветы Литвиновой; ➖ Ивана Манько; ➖ Андрея (https://t.me/bobruisk_online/3170) Синица; ➖ Юлии Яскевич; ➖ Дмитрия Яскевича; ➖ Ирины (фамилия неизвестна); ➖ Екатерины (фамилия неизвестна);





После обысков они доставлены кто в Следственный комитет, кто в милицию.