+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Тихановская: Я не буду принимать участие в следующих выборах

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует принимать участие в следующих выборах в Беларуси, при этом она предложила расширить санкционные меры против белорусских структур власти.

Тихановская: Я не буду принимать участие в следующих выборах
"Раньше насилие против несогласных было физическим. Сейчас в тюрьмах находятся не только политзаключенные, но и люди, которым не предъявлены объявления. Может быть их не пытают, но они страдают в тюрьмах каждый день," - заявила она в пятницу на пресс-конференции в Таллинне.

В связи с этим она считает, что санкции "важно применять не только в отношении высших чинов. Важно ввести в этот список судей, работников силовых структур, которые избивали людей. Перед тем, как избивать людей, они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе".

По ее мнению, санкции оказывают эффективное воздействие на власть.

Тихановская добавила также, что "на данный момент я не буду принимать участие в следующих выборах".


При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, принимавший участие в конференции в онлайн-режиме, высказал мнение, что "санкции работают. Они показали хрупкость режима Лукашенко".

Министр считает, что Западу следует "поддерживать четкую политическую позицию. Единственный выход - новые прозрачные выборы".

"Во-вторых, важно, чтобы Запад продолжал политику санкций. Сейчас санкции применены в отношении 88 лиц и семи компаний, этот список надо увеличить. В-третьих, нужна поддержка, например, в вопросе вакцин, в котором Лукашенко потерпел полный провал", - добавил Рейнсалу.

Тихановская прибыла в пятницу в Таллинн для участия в виртуальном заседании Совета безопасности ООН в формате Arria о свободе СМИ в Беларуси.
Источник: interfax.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Обряд окунания(омовения) покойника.
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]