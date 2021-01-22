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Помощница правозащитника Леонида Судаленко нашлась в гомельском ИВС

Связь с помощницей Леонида Судаленко Татьяной Ласицей пропала накануне днем. В четверг 21 января она должна была вылететь в Вильнюс, но на борт так и не села. В пятницу она нашлась в Гомельском ИВС, сообщает агентство БелаПАН со ссылкой на правозащитника Василия Полякова.



Обстоятельства и причины ее задержания Полякову неизвестны. Между тем гомельская "Весна" сообщает, что Ласицу задержали в минском аэропорту перед посадкой на рейс. 

В начале января дома у Татьяны Ласицы прошел обыск. Милиция изъяла у нее компьютеры и телефоны. В тот же день милиция пришла с обысками в офис правозащитников в Гомеле, а также домой к Леониду Судаленко, Василию Полякову и Николаю Новикову.

18 января спустя почти две недели после допроса в Следственном комитетеря Судаленко задержали. В этот же день была  задержана и еще одна помощница правозащитника Мария Тарасенко.Через три дня правозащитника перевели в СИЗО, а Тарасенко — отпустили.

По данным правозащитников, Судаленко подозревают в финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст . 342 УК).
Еврорадио
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