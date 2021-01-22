Журнал Time поместил на обложку "разгромленный Трампом" Белый дом
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера картину погрома в Овальном кабинете Белого дома, который якобы оставил после себя Дональд Трамп, сообщает РБК.
На этой фотографии Джо Байден стоит спиной к "устроенному Трампом погрому" и задумчиво глядит в окно кабинета - так журнал намекнул, что после себя Трамп оставил в стране разруху и Байдену придется разбираться с этими проблемами.
11:53 22/01/2021
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