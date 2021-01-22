Венедиктов спросил бы Лукашенко об убийствах
У главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова спросили в прямом эфире, согласился бы он на интервью с белорусским правителем снова: «Осталось ли о чем с ним разговаривать?»
– Конечно, – ответил Алексей Венедиктов. – Чем вы руководствуетесь? Почему вы выбираете жесткий вариант, связанный с убийствами, насилием над вашим же народом? Мне всегда интересно услышать, что человек публично по этому поводу будет отвечать.
11:50 22/01/2021
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