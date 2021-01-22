"Долг всего свободного мира - обеспечить, чтобы народу Беларуси было обеспечено право голоса и возможность выбирать свое будущее", - сказала Кальюлайд встрече с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской в Таллине в четверг. Ее слова цитирует пресс-служба главы эстонского государства.





По информации пресс-службы, на встрече обсуждались политическая ситуация в Беларуси и, в частности, акции протеста.





"Насилие против протестующих продолжается, и нет никаких признаков заслуживающего доверия всеобъемлющего национального диалога", - сказала Кальюлайд.





При этом она заявила, что "мужество граждан Беларуси достойно восхищения, несмотря на жестокие репрессии со стороны властей, они продолжают мирные демонстрации за демократию и свои основные права".





Кальюлайд отметила, что страны Балтии и Польша были одними из первых, кто осветил ситуацию в Беларуси, а Эстония, Европа и другие демократии продолжают настаивать на том, чтобы Беларусь продолжала расти в международных организациях.





Тихановская прибыла в пятницу в Таллин для участия в виртуальном заседании Совета безопасности ООН в формате Arria о свободе СМИ в Беларуси.





В Беларуси уже почти полгода продолжаются акции протеста против итогов сфальсифиццированных выборов президента, прошедших 9 августа, и последовавшего за ними беспрецедентного насилия со стороны правящего режима.





Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.