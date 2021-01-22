ИГ взяло на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде









По последним данным, в результате взрыва погибли 32, ранение получили 110 человек. Атаку называют самой крупной в столице Ирака за три года. Виновниками взрыва стали двое террористов, на которых были надеты начиненные взрывчаткой жилеты.





Ранее глава службы гражданской обороны иракской столицы генерал-майор Кадим Салман предположил, что за атакой может стоять ИГ. Он сообщал о 28 погибших.





Предыдущая атака ИГ на столицу Ирака состоялась в январе 2018 года. Тогда, в результате взрыва на рынке, погибли 27 человек.