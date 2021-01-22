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Суд оставил в силе арест Марии Колесниковой до 8 марта

Минский городской суд оставил в силе арест члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой до 8 марта, сообщил Telegram-канал экс-претендента на пост главы белорусского государства Виктора Бабарико в четверг.



"21 января защита Марии Колесниковой в Минском городском суде обжаловала продление срока содержания в СИЗО. Ничего невероятного не случилось: аргументы адвоката остались без удовлетворения. Мария остается в СИЗО до 8 марта", - говорится в сообщении со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак.

Там также размещено видео с комментариями Казак. В частности, по словам адвоката, в СИЗО существует проблема с табачным дымом, который по состоянию здоровья противопоказан Колесниковой. Кроме того, Казак заявила о перебоях с перепиской в оба направления и о преградах для встреч со своей подзащитной.

Она отметила, что в настоящее время Колесникова находится в шестиместной камере с еще одним человеком.

В целом, по словам Казак, у Колесниковой "нет никаких нареканий и жалоб на содержание" в СИЗО. "Она ко всем относится хорошо и к ней относятся так же", - добавила адвокат.

Как сообщалось, в начале января Колесниковой продлили арест до 8 марта.

Член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителем КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Европарламент присудил Колесниковой вместе с другими КС премию имени Сахарова за вклад в борьбу за права человека.
Интерфакс
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