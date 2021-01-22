+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Постпред России назвал политизированными попытки поднять тему Беларуси в Совбезе ООН

Тема Беларуси не имеет никакого отношения к Совету Безопасности (СБ) ООН, и попытки ее обсудить политизированы. Об этом заявил в пятницу ТАССпостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.

Фото: пресс-центр ООН

«Совершенно очевидно, что ситуация в Беларуси не имеет отношения к Совету Безопасности. Ситуация там не представляет собой никакой угрозы миру и безопасности, — сказал он. — Это очевидная политизация, стремление вновь вытащить эту тему на поверхность. Инициаторами здесь выступают наши прибалтийские коллеги из Эстонии, которые выносят эту тему на обсуждение не в первый раз».

«Мы могли бы таким же образом обсуждать многое другое, что происходит в мире, но мы до этого не опускаемся. Мы знаем мандат Совета Безопасности и не привносим в обсуждение посторонние темы», — подчеркнул Небензя.

22 января по инициативе Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США Совет Безопасности проведет неформальную встречу с участием экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Заседание пройдет по «формуле Арриа» — встречи в данном формате проходят не в зале Совета Безопасности, на них не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены СБ ООН при желании могут отказаться от участия во встрече.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]