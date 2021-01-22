Европейский суд по правам человека постановил, что Российская Федерация виновна в преступлениях на территории Грузии вследствие войны РФ против этой страны в 2008 году.





Россия признана виновной в нарушении ряда положений Международной конвенции прав человека: пытках грузинских военнопленных, изгнании этнических грузин из их домов, отказе расследовать убийства, нарушении права гражданского населения на свободу и безопасность, передает «Голос Америки»





При этом ЕСПЧ решил не считать Россию ответственной за события 8-12 августа 2008 года – время активной фазы боевых действий между РФ и Грузией. Однако в постановлении сказано, что с 12 августа по 10 октября 2008 года Россия осуществляла «эффективный контроль над Южной Осетией, Абхазией, а также в буферной зоне».





Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила решение ЕСПЧ как «достижение для истории и будущего страны».





Министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе заявил, что ЕСПЧ фактически признал Россию виновной в этнических чистках. В ведомстве пообещали, что судебное решение будет положено в основу урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии.





В свою очередь, в российском Минюсте утверждают, что «непосредственное участие российских военных так и не было установлено».





Решение ЕСПЧ стало результатом 12-летнего судебного разбирательства. Оно может иметь прецедентное значение для международных исков Украины против России в связи с оккупацией Крыма и вооруженной агрессией в Донецкой и Луганской областях.