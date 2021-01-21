Правозащитник Судаленко сидит в СИЗО, а его помощницу отпустили
Как сообщает "Гомельская весна", Леонида Судаленко оставили под стражей еще на 10 суток и перевели в СИЗО
Поздно вечером 18 января была задержана и помощница Судаленко Мария Тарасенко. Но ее спустя трое суток отпустили, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Вясна».
Правозащитные организации признали Судаленко и Тарасенко политзаключенными и потребовали их немедленного освобождения.
22:40 21/01/2021
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