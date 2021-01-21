Юриста фонда Навального высылают из России - у него белорусский паспорт
Юриста российского Фонда борьбы с коррупцией Владлена Лося высылают из России, пишет "Новая газета". Сотрудник фонда, который создал Алексей Навальный, должен покинуть Россию до 25 января.
Кроме того, ему запретили возвращаться в Россию до 27 ноября 2023 года.
Сообщается, что Лося задержали 21 января в гостинице в Москве. По его словам, в номер к нему постучались 15 полицейских под предлогом того, что кто-то кричал.
Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что Владлен Лось имеет белорусское гражданство. По словам Жданова, силовики высылают Лося из-за акций, которые команда Навального организовывает 23 января.
21:39 21/01/2021
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