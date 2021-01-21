+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд

21 января экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Об этом сообщает телеграм-канал лидера белорусской оппозиции.

Во время встречи обсудили расширение санкций ЕС, а также возможность внесения в санкционные списки сотрудников ОМОН и ГУБОПиК, а также бизнесменов и судей, «поддерживающих режим».

Кроме того, Тихановская призвала Кальюлайд поддержать Международный день солидарности с Беларусью 7 февраля.

Светлана подчеркнула, что протест продолжается, – говорится в сообщении телеграм-канала.

Фото: Telegram/Светлана Тихановская
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
“САМАГУБСТВА» ТИХАНОВСКОЙ: ЗА И ПРОТИВ
Ольга Карач
Навального задержали – что это означает для...
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]