Шахтёры "Беларуськалия" ответили: восстановиться на работе - это только ширма для норвежской компании Yara
Под давлением норвежской компании Yara руководство "Беларуськалия" сообщило, что снимет с уволенных шахтеров все взыскания и ожидает от них заявления о принятии на работу.
фото: sputnik.by
Забастовщики заявили в ответ, что не будут вести никаких переговоров с руководством "Беларуськалия".
"Предложение возобновить членов забастовки на работе — это ширма для норвежской компании Yara для заключения нового контракта. А также попытка развалить забастовку. Мы знаем, что восстановленные работники всё равно через некоторое время после того, как ситуация успокоится, будут уволены по надуманным основаниям. Инакомыслие на "Беларуськалии" никогда не приветствовалось", — цитирует euroradio.fm ТГ-канал стачкома.
Шахтёры подчёркивают, что они начали забастовку, так как не могли мириться с беззаконием в Беларуси. Поэтому речь о прекращении забастовки, по их словам, можно будет вести только после того, как будут выполнены законные требования:
— признать результаты выборов 9 августа 2020 года недействительными;
— прекратить преследование за гражданскую позицию;
— освободить всех политических заключённых и участников мирных протестов;
— начать уголовные дела на сотрудников силовых структур, которые нарушали закон;
— провести новые честные выборы;
— привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов.
"Важно сейчас не поддаваться на уступки и подачки преступной власти. У нас одна цель — сменить режим, который нарушает базовые права людей", — констатируют забастовщики.
19:58 21/01/2021
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