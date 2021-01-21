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"В ближайшее время в Литве мы готовим к подаче три дела. По одному пострадавшая - гражданка Литвы белорусского происхождения. Еще два дела - по заявлению беларусов, которые подверглись пыткам", - говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале "Кабинет представителей Светланы Тихановской" в четверг.





Добровольский добавил, что по 10 подобных дел также готовится к подаче в Польше и Чехии, пишет interfax.by

"Над сбором и подготовкой дел работает инициатива BYPol. Ее сотрудники готовят документы, проверяют показания и проводят предварительную проверку", - отметил советник Тихановской.





Как сообщалось ранее, генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование преступлений против человечности по жалобе гражданина Беларуси. По данным агентства, гражданин Беларуси, проживающий в данный момент в Литве, обратился в прокуратуру 30 ноября по причине насильственных действий, которые были совершены над ним 13 октября в Минске.





"Обстоятельства происшествия, указанные заявителем и прочие первичные данные, представленные прокуратуре, оценены как имеющие состав преступления, по отношению к которому, согласно Уголовному Кодексу Литовской Республики, применяется универсальная юрисдикция", - комментировали в Генпрокуратуре Литвы.





Позднее в телеграм-канале экс-кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской уточнили, что речь идёт о предпринимателе Максиме Хорошине.





Как сообщалось, по данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна", в стране заведено более 900 уголовных дел в отношении участников президентской кампании, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, которые произошли после выборов.





Белорусы в свою очередь подали более 2 тыс. заявлений о применении насилия сотрудниками милиции. Однако, информации об уголовных делах, возбужденных в отношении силовиков, на данный момент нет.







